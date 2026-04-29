超大型犬がリビングに入ってきたので、パパさんが「おいで」と話しかけたら…？超大型犬のまさかの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で52万1000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「中に人入っとるやろw」「めっちゃ笑った」といった声が寄せられています。 【動画：リビングにやってきた超大型犬→『おいで』と話しかけた結果、少しだけ振り向き…思春期の子供のような光景】 パパが超大型犬に話しかけたら… Ti