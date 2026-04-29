超大型犬がリビングに入ってきたので、パパさんが「おいで」と話しかけたら…？超大型犬のまさかの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で52万1000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「中に人入っとるやろw」「めっちゃ笑った」といった声が寄せられています。

【動画：リビングにやってきた超大型犬→『おいで』と話しかけた結果、少しだけ振り向き…思春期の子供のような光景】

パパが超大型犬に話しかけたら…

TikTokアカウント「mugichannel10」に投稿されたのは、グレートピレニーズの「ムギ」ちゃんがパパさんに話しかけられた時の反応です。この日、パパさんがリビングで過ごしていたらムギちゃんがやってきたので、「おいで」と呼んでみたそう。ムギちゃんは大喜びで甘えにくるかと思いきや…？

なんとパパさんの前を通る時に「え、何か用？」と面倒臭そうにチラッと振り向いただけで、全く立ち止まろうとせずに素通りしてしまったとか！まさかの塩対応が面白くて、笑わずにはいられません。

思春期の子供のような態度に爆笑

ムギちゃんが目の前を通り過ぎた後も、パパさんは諦めずにお名前を呼び続けたそう。しかしムギちゃんは完全スルーで、もう振り向いてもくれません。そして鼻先で器用に引き戸を開けたかと思うと、そのまま別の部屋に行ってしまったとか。

ムギちゃんのパパさんに対する態度は、まるで思春期の子供のよう…！可愛くて憎めない姿に、パパさんも思わず笑ってしまったのでした。

この投稿には「思春期かよw」「反抗期の娘みたいで可愛い笑」「素晴らしい塩対応」「スルーからの扉開けるんワロタ笑」「どうせ用ないんやろ、って感じやな笑」「パパさんドンマイ」といったコメントが寄せられています。

ツンデレなところが魅力的

日頃からムギちゃんは素っ気ない態度をとることが多く、お散歩中にパパさんに会っても素通りしたり、ママさんが帰宅してもマイペースにくつろぎ続けたりしているそう。

しかし常に思春期全開というわけではなく、パパさんが寝ている時にお腹の上に座ったり、パソコン作業中に「構って」とアピールしたり、ママさんのお膝に乗ったりして甘えてくれることもあるのだとか。そんなツンデレなところも、たまらなく愛おしいですね！

ムギちゃんの可愛い姿やご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mugichannel10」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mugichannel10」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。