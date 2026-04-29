国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。ツアー２勝の安田祐香（ＮＥＣ）は２９日、プロアマ戦で調整した。昨年は同コースで行われた前身のパナソニックレディスで１０位に入っただけに「楽しみ。基本的にはコースは変わってないので、うまくいけたらいいな。去年もいい成績だったので、今年も頑張りたい」と意気込んだ。