[4.29 J1百年構想第13節 水戸 2-2(PK3-4) 町田 Ksスタ]J1百年構想リーグは29日、第13節を各地で行い、ACLエリート準優勝のFC町田ゼルビアが水戸ホーリーホックと対戦した。町田は日本時間26日未明にサウジアラビアでACLE決勝を戦っており、長距離移動を経て中2日での連戦。DF中山雄太、MF相馬勇紀、DF岡村大八といった主力がベンチ入りせず、0-2から追いつかれる苦しい展開となったが、GK谷晃生のセーブでPK戦には勝利し、勝ち点