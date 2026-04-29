◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)今季5度目の先発登板となった大谷翔平選手は、この試合で4四死球と制球に苦しみながらも6回2失点と力投。QS率100％を維持する今季5度目のQSを記録しました。大谷選手は初回の先頭打者から2者連続三振に仕留めるなど、無失点に抑える上々の立ち上がりを見せます。しかし2回には、先頭に死球を与えると、その後1死3塁のピンチを招き、犠牲フライで先制点を献上し