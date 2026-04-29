ハローキティやシナモロールといったサンリオ（東京都品川区）の人気キャラクターとフットウエア「クロックス」がコラボした「ハローキティ アンド フレンズ」が4月30日に販売開始します。【画像】かわいい！全コレクションを一挙、公開！別売りのチャームはけろっぴ、クロミ、シナモも！コラボ商品の大人向け（22〜31センチ）は、「ハローキティ アンド フレンズ クラシック プラットフォーム クロッグ」と「ハローキティ