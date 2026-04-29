＜中日クラウンズ事前情報◇29日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞日本ツアー今季初戦を迎える石川遼は新たなプランで和合攻略を目指す。今季は米下部のコーン・フェリーツアーが主戦場。その中で技術面だけでなく、コースマネジメントもより研ぎ澄ませてきた。2010年には最終日の「58」で逆転優勝を果たしたものの「一日だけでまだ攻略はできていない」。16年前はもちろん、昨年とも違った攻め