34歳の美人経営者が婚活相手との初対面で、「想像どおりの人が来た」と予想を的中させる“恋愛強者”ぶりを披露する場面があった。【映像】34歳美人経営者が引き当てたタイプの男性4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プ