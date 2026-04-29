34歳の美人経営者が婚活相手との初対面で、「想像どおりの人が来た」と予想を的中させる“恋愛強者”ぶりを披露する場面があった。

【映像】34歳美人経営者が引き当てたタイプの男性

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回は3人が指名した最初のデート相手が登場し、実際に婚活をスタートへ。限られたプロフィール情報の中から、あやかは「漢気あふれる」というキーワードに惹かれ、年収6位＆年齢11番目のショウゴを指名。「私のために選ばれた人だなって、直感で思いました」と理由を明かし、「ヒゲ生えてたら嬉しい」と期待を膨らませる。

翌日、女性陣が待つペントハウスに現れた男性の中に1人、ヒゲを蓄えた男らしい雰囲気の人物が。これを見たスタジオMCのエルフ・荒川は「姉さんヒゲ生えてるよ！ショウゴの可能性あるよ！」と大興奮。自己紹介でショウゴであることが判明すると、あやかは「すごいよね、見えてた。（想像の）まんまでした」と、本人の目の前で喜びをあらわにする。

また、後のインタビューでもあやかは、「私の想像どおりの人が来たなって感じ。嬉しかった。タイプだから」と語っている。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）