お天気です。4月29日は西日本第二の高峰・剣山の山開き。現地では登山客の安全を祈願する神事が行われました。三好市東祖谷、剣山の登山口にある剱神社では、毎年4月29日に山開きの神事が行われています。29日は氏子らによって神輿が下ろされたのち、関係者が玉串をささげて登山客の安全を祈願しました。このあと、お祝いの餅投げが行われ、おおいに賑わいを見せていました。剣山は、これから高山植物の花が咲き始め、本格的な登山