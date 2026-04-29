２９日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３２．０６ポイント（１．６８％）高の２６１１１．８４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６０．７９ポイント（１．８６％）高の８８０５．６０ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２５８２億８０８０万香港ドル（約５兆２６１１億円）となっている（２８日は２６２３億３８４０万香港ドル）。中国経済対策の