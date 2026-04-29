「自主制作漫画誌展示即売会」コミティアの実行委員会会長・中村公彦さんが、4月26日に亡くなった。がんにより病気療養中だった。【Xより】コミティア会長・中村公彦さん死去訃報全文コミティアの公式サイトにて発表され「かねてより、がんにより病気療養中だったコミティア実行委員会会長・中村公彦が、2026年4月26日に急逝いたしました。ここに生前のご厚誼に心より感謝し、謹んでお知らせいたします」と報告。続けて「