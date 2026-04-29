「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）阪神がヤクルトとの投手戦を制し、首位に浮上した。２６日に近本が左手首を骨折、２８日に中野が自打球を右ふくらはぎに受け、２年ぶりに２人がスタメンを外れた。その代役として起用された福島が三回２死から中前打を放つと、続くドラフト３位の岡城（筑波大）が先制の適時二塁打。これが決勝点となった。新人の岡城はこの日がプロ初先発。初安打は初適時打となり、初ものづくし