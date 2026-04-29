「チームへのフィットに苦戦」３月に日本代表“鮮烈”デビューの21歳FWはなぜ出番をもらえないのか…海外メディアは困惑 指揮官は「彼の適応は…」
今冬にオランダのNECからドイツのヴォルフスブルクに移籍したFW塩貝健人が、苦境に陥っている。
３月のスコットランド戦で鮮烈な日本代表デビューを飾ったものの、その後にクラブではほとんどピッチに立たず。レバークーゼン戦（３−６）で出場機会なしに終わると、フランクフルト戦（１−２）は79分、ウニオン・ベルリン戦（２―１）では90＋３分からの終盤投入。直近のボルシアMG戦（０−０）では、得点が欲しい状況だったにもかかわらず、また出番をもらえなかった。
こうした状況に『LAOLA1』は４月28日、「ヴォルフスブルクは日本人選手をチームにフィットさせるのに苦戦している」と報じた。
「冬に加入したシオガイは、ヴォルフスブルクでのチームへの馴染に引き続き問題を抱えている。冬にNECから加入したこの日本人選手は、ドイツ語は話せず、英語もほとんど話せない」
同メディアは、ヴォルフスブルクを率いるディーター・ヘッキング監督のコメントを紹介している。
「彼のチームへの適応はまだ完全には完了していない。彼はまだチームの周りで活動している。もっと彼をチームの一員として迎え入れたいと思っている。これはチームが経なければならないプロセスだ」
「ケントは非常に献身的だ。彼は努力家で、残りの３試合でチャンスが巡ってくるだろうと私は考えている。彼は決して手を抜かず、むしろ常に全力でプレーしている」
同メディアは「シオガイはバックアッパーとして起用されているだけで、時には90分間ベンチで過ごさざるを得ないこともある。これは日本人選手の勤勉さの欠如によるものではない」と強調した。
言葉の問題も含めて、まだチームに適応できていない部分があるようだ。そうであっても、このプレータイムの短さは気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
３月のスコットランド戦で鮮烈な日本代表デビューを飾ったものの、その後にクラブではほとんどピッチに立たず。レバークーゼン戦（３−６）で出場機会なしに終わると、フランクフルト戦（１−２）は79分、ウニオン・ベルリン戦（２―１）では90＋３分からの終盤投入。直近のボルシアMG戦（０−０）では、得点が欲しい状況だったにもかかわらず、また出番をもらえなかった。
「冬に加入したシオガイは、ヴォルフスブルクでのチームへの馴染に引き続き問題を抱えている。冬にNECから加入したこの日本人選手は、ドイツ語は話せず、英語もほとんど話せない」
同メディアは、ヴォルフスブルクを率いるディーター・ヘッキング監督のコメントを紹介している。
「彼のチームへの適応はまだ完全には完了していない。彼はまだチームの周りで活動している。もっと彼をチームの一員として迎え入れたいと思っている。これはチームが経なければならないプロセスだ」
「ケントは非常に献身的だ。彼は努力家で、残りの３試合でチャンスが巡ってくるだろうと私は考えている。彼は決して手を抜かず、むしろ常に全力でプレーしている」
同メディアは「シオガイはバックアッパーとして起用されているだけで、時には90分間ベンチで過ごさざるを得ないこともある。これは日本人選手の勤勉さの欠如によるものではない」と強調した。
言葉の問題も含めて、まだチームに適応できていない部分があるようだ。そうであっても、このプレータイムの短さは気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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