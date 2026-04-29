「チームへのフィットに苦戦」３月に日本代表“鮮烈”デビューの21歳FWはなぜ出番をもらえないのか…海外メディアは困惑 指揮官は「彼の適応は…」

「チームへのフィットに苦戦」３月に日本代表“鮮烈”デビューの21歳FWはなぜ出番をもらえないのか…海外メディアは困惑 指揮官は「彼の適応は…」