◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１３節柏―ＦＣ東京（２９日・三協Ｆ柏）２位・ＦＣ東京は９位・柏と敵地で対戦する。チームは９０分勝ちで２連勝中と好調だ。センターバックにはショルツに代わり、２３歳の大森が入った。日本代表ＤＦ長友佑都はこの日もベンチ入りしなかった。３月１４日の水戸戦で右脚を負傷。同１７日に右ハムストリング肉離れ（全治は公表せず）と診断が発表されていた。５大会連続のＷ杯出場を