タレント伊集院光（58）が28日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。オードリー春日俊彰と何も話すことがないと打ち明けた。伊集院が「俺、ここ確認しておくんだけど『今日、2人で話したいことなんかないですか』といろんなこといっぱい聞かれたんだけど、いろいろ考えた結果、春日くんと話したいことはないね」と断言した。そして「俺ね、よくよく考えたら若林（正恭）くんとは話したいことはズゴいい