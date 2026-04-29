タレント伊集院光（58）が28日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。オードリー春日俊彰と何も話すことがないと打ち明けた。

伊集院が「俺、ここ確認しておくんだけど『今日、2人で話したいことなんかないですか』といろんなこといっぱい聞かれたんだけど、いろいろ考えた結果、春日くんと話したいことはないね」と断言した。そして「俺ね、よくよく考えたら若林（正恭）くんとは話したいことはズゴいいっぱいあるんだけど」と相方の若林との違いについても語った。

春日は「1つ2つぐらいないですか」と食い下がったが、伊集院は「放送前に『ちょっと待て、俺、体調悪いからどう出るか分からないけど』みたいな、そういうの春日くん、ないでしょ？」と尋ねた。春日は「いや、ないことはないですよ。毎週やらせてもらってますから。ちょっと今日は朝からロケーションやってね、ちょっとアレかなとか」と反論した。

伊集院は「それは、疲れてる、ってことだけじゃん。この疲れ方は『面白くなる疲れ方』かとか、そういうヤツの細かいところにいかないでしょ？」と深く掘り下げた。

春日は「そう言われると行かないスね」と伊集院の意見をあっさり認めた。若林は「早いな、撤退が」と春日の素直な返しにツッコミを入れた。