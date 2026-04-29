◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム）ソフトバンクはスタメンを発表し、２３打席連続ノーヒットの山川穂高の打順が前日より一つ下がる７番になった。２８日には初めてクリーンアップから外れる６番に降格したが、５打数無安打で打率は２割２厘にまで落ちた。以下が２９日のスタメン１ＤＨ柳田２中周東３三栗原４左近藤５二牧原大６遊今宮７一山