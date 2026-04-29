謹慎中にアルバイトとして豊洲市場で働いていた渡部建(アンジャッシュ)について、当時の様子が語られた。憔悴した姿を見て受け入れたという社長の証言が明かされる一方、初出勤で“ある行動”をしていたことが判明し、スタジオは思わず笑いに包まれた。『チャンスの時間』場面カット(C)AbemaTV,Inc○清水あいりやオダウエダ植田が“演武”を披露26日に配信されたABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00〜)#359で