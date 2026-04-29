HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、ILLITのメンバー・MOKAが、事務所の先輩であるLE SSERAFIMのストイックさを引き合いに出された際の苦労を語った。【映像】走りながら歌うILLIT＆LE SSERAFIMの過酷トレーニング風景（実際の映像）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人