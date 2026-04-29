HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、ILLITのメンバー・MOKAが、事務所の先輩であるLE SSERAFIMのストイックさを引き合いに出された際の苦労を語った。

【映像】走りながら歌うILLIT＆LE SSERAFIMの過酷トレーニング風景（実際の映像）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

LE SSERAFIMの基礎トレーニングが過酷すぎることが話題になると、MOKAは「やっぱりすごいじゃないですか、LE SSERAFIM先輩が」と言い、いつもHYBEでトレーニングをする際に先生から「LE SSERAFIMはこれ以上もっといっぱいやってる」と比較されるという。

MOKAは「それを聞きながら、はぁ…すごいな」と思っていることを明かすと、LE SSERAFIMのSAKURAが「でもランニングマシン走りながら歌を歌ってる」とILLITのトレーニングの凄さにも言及。指原も「その動画見た！」「あれすごい」とILLITの凄さにも驚いていた。