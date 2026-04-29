女優の桜井日奈子が２８日に自身のＳＮＳを更新し、イベントオフショットを公開した。桜井はインスタグラムに「ファンクラブイベントでした、次は来年かな、節目の年だから、特別なことできたらなぁと思ってます、まっててね」とつづると、イベントでの姿をアップ。さらに、お団子ヘアに黄色のタイトなロングワンピースを着た姿やドット柄のオフショルダーワンピース姿も披露した。この投稿には「可愛いすぎる」「忘れられな