お店に並ぶような手のひらサイズのかわいいパイ。手作りしたらおやつタイムが盛り上がること間違いなし。香ばしいパイ生地の中には甘酸っぱいりんごがとろ〜りで、テッパンの味わい！チョコペンでいろんな〈スマイル〉を描けば、 あまりのかわいさに子どもも大人もみんな笑顔になっちゃいます。「スマイルパイ」のレシピ材料（直径約8cmのもの2個分）＜パイ部分＞冷凍パイシート（18×18cmのもの）……1枚 溶き卵……少々 チョ