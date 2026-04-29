阪神は高橋が中16日で今季4試合目の登板。ヤクルト戦はこれまで9試合で1勝5敗、現在4連敗中と苦戦しており、唯一の勝利は19年8月23日までさかのぼる。球団左腕投手初となる「4月までにシーズン3完封勝利」の記録達成には打線の援護にも期待したい。頼みの綱はやはり虎の4番だ。佐藤輝は神宮で現役阪神選手トップの21本塁打をマーク。球場別でも甲子園での45本に次ぐ、ビジター球場最多の数字で得意の球場と言える。きょう負