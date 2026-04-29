◇プロ野球セ・リーグ 広島11-1巨人(28日、東京ドーム)解説の長野久義さんが盟友・坂本勇人選手への思いを語りました。12年にチームメートで最多安打を分け合い、数々の戦いをともにした2人。長野さんの引退セレモニーでは坂本選手が涙を見せるなど、深い絆で結ばれています。どんな間柄かと問われると「年下だが、プロに入ったのは勇人の方が3年早い。尊敬できる唯一の選手」と年上でありながら敬意をこめて語りました。今シーズ