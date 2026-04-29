高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第3話が28日に放送され、ラストで2015年の光誠（高橋）が登場。ネット上には「顔つきが違うような」「中身は!?」「まさか」などの声が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】英梨（横田真悠）がテロに巻き込まれる可能性が浮上『リボーン』第3話より本作は、富と名声を手に入れた上層社会に