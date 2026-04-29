Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」シーズン2が、2026年秋に世界独占配信されることが決定した。シーズン1が独占配信中のなか、早くも続編決定が発表された形だ。ダファー兄弟が広げ続ける「ストレンジャー・シングス」世界の新たな冒険が、さらに加速していく。 本作は、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のドラマシリーズでは描かれていない