トヨタ・モビリティ基金は、台湾の和泰純青基金会と連携し、高齢者の移動利便性向上と児童の交通安全教育を目的としたプログラムを開始した。4月24日に台北で調印式を行った。今回の取り組みは「Mobility for ALL」の一環として実施する。高齢者と子どもを対象に、移動の課題解決と安全意識の向上を図る。■高齢者向け支援施策高齢者の外出支援では、デジタル操作の負担を軽減する仕組みを導入する。音声や画像を活用した配