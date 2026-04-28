Firefoxは公式拡張機能の「Multi-Account Containers」をインストールすることでタブごとに異なるアカウントでウェブサービスを使えるようになります。Braveの新機能テストを行うNightlyビルドにFirefoxと同様の機能を提供するコンテナ機能が追加されました。Apply a container to a tab group - Brave Feature Requests / Desktop Requests - Brave Communityhttps://community.brave.app/t/apply-a-container-to-a-tab-group/651