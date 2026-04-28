歌手鈴木雅之（69）が28日、東京・渋谷のマークシティで行われた「シブヤの日渋谷駅前クリーンキャンペーン」オープニングセレモニーに登壇した。93年に名曲「渋谷で5時」をリリースし、渋谷を広く発信し続けていることから、渋谷区観光協会アンバサダーに就任。イベント中には、5月1日から期間限定で渋谷区内の午後5時の夕焼けチャイムが、「渋谷で5時」になることが発表された。「渋谷で5時」の替え歌をアカペラで披露し、イベン