飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を迎えた。11R準決勝戦。1枠から永井大介（49＝川口）がスタートを決め、長田稚也の追い上げを懸命に防いで逃げ切った。これで9R黒川京介、10R佐藤励に続いて川口勢が3連勝。さすがに疲労した表情で戻った永井。同期の森且行が「昭和の走り！技ありだった」と称え、永井は最高の笑顔を見せた。「信じられない。ドドド（不整振動）が来てエンジンが変調。今日になってパーツを