『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「車で店に突っ込み“トレカ窃盗” 大胆犯行の一部始終2人逃走」についてお伝えします。◇28日午前4時ごろ、カード販売店の防犯カメラが捉えたのは、シャッターが閉まった店の入り口に、何かがぶつかる様子です。その、およそ30秒後、店内に響き渡る衝撃音。突っ込んできたのは、車でした。そして、壊されたシャッターの隙間から2人組が侵入。一人が右手の拳でガラスケー