大阪・心斎橋に25日、新たな大型複合施設「クオーツ心斎橋」が開業。先駆けてその前日に開業セレモニーが開かれ、俳優の内田理央が出席した。【写真】生足チラリ…スリットブラックドレスを着こなした内田理央「クオーツ心斎橋」は、大阪メトロ心斎橋駅すぐ、御堂筋と長堀通の交差点に誕生。地上28階・地下2階、高さ約132メートル。敷地面積は約3289平米（約995坪）、延床面積は約4万6227平米（約1万3983坪）。エリア最大級・