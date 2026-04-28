台湾内政部の馬士元政務次長（右）と沖縄県消防防災対策課の照屋雅浩副参事＝28日、新北市（内政部提供・共同）【台北共同】台湾内政部（内政省）の馬士元政務次長（次官）は28日、台湾に近い沖縄県・石垣島など離島の患者を台湾の病院で受け入れる構想を明らかにした。災害時の急患を想定しているとみられる。沖縄県や石垣市の消防関係者を招いた意見交換会で述べた。内政部によると、馬氏は「沖縄で大規模災害があれば台湾は