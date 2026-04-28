抹茶好きさんにうれしい季節限定のご褒美スイーツが今年も登場♡八天堂から、ファミリーマート限定「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」が2026年4月28日（火）より全国で発売されます。希少性の高い島根県出雲市産の抹茶を使用し、さらに今年は抹茶感をアップ。ふんわり生地と濃厚クリームが織りなす、贅沢な味わいに注目です。 出雲抹茶の魅力を堪能できる限定パン 「八