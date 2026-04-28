八天堂×抹茶好き必見♡ファミマ限定とろける出雲抹茶くりーむパン登場

抹茶好きさんにうれしい季節限定のご褒美スイーツが今年も登場♡八天堂から、ファミリーマート限定「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」が2026年4月28日（火）より全国で発売されます。希少性の高い島根県出雲市産の抹茶を使用し、さらに今年は抹茶感をアップ。ふんわり生地と濃厚クリームが織りなす、贅沢な味わいに注目です。

出雲抹茶の魅力を堪能できる限定パン

「八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」は、1個298円です。全国のファミリーマート約16,400店で販売されます。※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません。

ふんわりしっとりとした生地の中には、島根県出雲市産の抹茶を使ったクリームと濃厚な抹茶ソースを2層仕立てでイン。食べ進めるたびに、やさしい甘みから深みのある抹茶のコクへと変化する味わいが楽しめます。

冷やして食べることで、よりなめらかな口どけも感じられます。

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今年はさらに濃厚な抹茶感へ進化

毎年人気のフレーバーとして好評を集め、2026年で4年目を迎える本商品。今年は外側の抹茶クリームに使う抹茶量を増やし、より豊かな香りと深い味わいを感じられる仕上がりになりました。

鮮やかな緑色の見た目も美しく、手に取った瞬間から特別感たっぷり。

午後のティータイムにはもちろん、仕事や家事の合間のリフレッシュスイーツにもぴったりです。抹茶好きなら一度は味わいたい、上品で満足感のある一品です。

こだわり素材・桃翠園の出雲抹茶使用

使用している抹茶は、島根県出雲市の老舗茶園「桃翠園」のもの。明治40年創業の桃翠園は、お茶の生産から販売まで一貫して行う名門ブランドです。

品質鑑定を手掛ける茶師・岡祐太氏は、2022年開催の第69回全国茶審査技術競技大会で優勝し、日本一の茶師として表彰されました。

そんな確かな品質の抹茶だからこそ、スイーツとしても香り高く、奥行きのある味わいを実現しています。

今だけの八天堂抹茶スイーツを楽しんで♡

コンビニで気軽に買えるのに、本格的な抹茶の香りと八天堂ならではのとろける食感を楽しめる今回の限定商品。自分へのご褒美や手軽な和スイーツタイムにもぴったりです。

数量や販売状況は店舗により異なるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡この春だけの八天堂の抹茶パンを、ぜひ味わってみてください。