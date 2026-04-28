28日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数335、値下がり銘柄数221と、値上がりが優勢だった。 個別ではフライヤー、ディジタルメディアプロフェッショナル、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンがストップ高。ロゴスホールディングス、デジタルプラス、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス、パワーエックス、モダリスなど9銘柄は年初来高値を更新。アクアライン、グリーンモン