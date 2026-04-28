マウスコンピューターは、メーカー整備・保証付きリユースパソコン「マウス整備済パソコン」の販売を直営店舗で開始すると発表した。4月29日の各店舗開店時間より販売を開始する。マウスコンピューターがリユースPCの販売を開始。近年のPC高騰を受けた施策でもあるとのこと「マウス整備済パソコン」は、埼玉県春日部市にあるマウスコンピューターの修理工場で、1台ごとに厳格な検査・整備を実施し、品質を確認したリユースPC。動作