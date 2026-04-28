マウスコンピューター、リユースPC「マウス整備済パソコン」の販売を直営店舗で開始
マウスコンピューターは、メーカー整備・保証付きリユースパソコン「マウス整備済パソコン」の販売を直営店舗で開始すると発表した。4月29日の各店舗開店時間より販売を開始する。
マウスコンピューターがリユースPCの販売を開始。近年のPC高騰を受けた施策でもあるとのこと
「マウス整備済パソコン」は、埼玉県春日部市にあるマウスコンピューターの修理工場で、1台ごとに厳格な検査・整備を実施し、品質を確認したリユースPC。動作確認から内部クリーニング、データ消去、OS再インストールまでを行い、1年間のメーカー保証も付帯する。店舗での販売時は、パソコンの外観状態を4段階のランクで明示し、実機を確認のうえで購入判断ができるようにする。
全国のマウスコンピューター直営店舗で展開
同社によれば、背景に、近年の新品パソコンの価格高騰があり、安価でありながら信頼できるメーカー認定中古製品へのニーズが高まっていることから、サーキュラーエコノミーの実現を目指すSDGsの取り組みの一環としても、今回のリユース販売を実施することになったという。
マウスコンピューターがリユースPCの販売を開始。近年のPC高騰を受けた施策でもあるとのこと
「マウス整備済パソコン」は、埼玉県春日部市にあるマウスコンピューターの修理工場で、1台ごとに厳格な検査・整備を実施し、品質を確認したリユースPC。動作確認から内部クリーニング、データ消去、OS再インストールまでを行い、1年間のメーカー保証も付帯する。店舗での販売時は、パソコンの外観状態を4段階のランクで明示し、実機を確認のうえで購入判断ができるようにする。
全国のマウスコンピューター直営店舗で展開
同社によれば、背景に、近年の新品パソコンの価格高騰があり、安価でありながら信頼できるメーカー認定中古製品へのニーズが高まっていることから、サーキュラーエコノミーの実現を目指すSDGsの取り組みの一環としても、今回のリユース販売を実施することになったという。