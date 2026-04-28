地球のためにが提供するパチンコホール向けCSR事業「植林ぱちんこ」が、2026年4月24日をもって平成興業が運営する全14店舗への導入を完了した。■背景：全店舗導入完了という節目平成興業は、2025年9月のZENT太田店への初導入以来、段階的に「植林ぱちんこ」の展開を推進。2026年度は同社にとっても変革期であり屋号を「ALIVE(アライブ)」へと刷新するリニューアルと並行しながら、この度、運営する全14店舗への導入が完了した。企