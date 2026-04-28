ペンライトを手に反戦・平和を訴える集会が、4月27日の夜に徳島市で開かれました。この集会は、立憲主義の回復を求めて活動する市民団体「市民連合」が開きました。ペンライトを使って戦争反対や憲法改正への反対を訴える集会は、ライブ会場のような一体感が生まれ、若い世代も参加しやすい新たな抗議の形として全国で広がっています。27日は、約250人がJR徳島駅前に集まり、色とりどりのペンライトや、「戦争反対」「憲法を守ろう