＜中日クラウンズ事前情報◇28日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞今年で66回目を迎える歴史あるトーナメント「中日クラウンズ」が、30日（木）から開催される。高速グリーンで知られる和合で激戦の火ぶたが切られる。〈連続写真〉原点回帰石川遼の“右ヒザ送り”が戻ってきた開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。今年から米国下部ツアーを主戦場にしている石川遼が今季初参