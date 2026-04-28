石川遼が今季日本ツアー初参戦 中日クラウンズの組み合わせ発表
＜中日クラウンズ 事前情報◇28日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞今年で66回目を迎える歴史あるトーナメント「中日クラウンズ」が、30日（木）から開催される。高速グリーンで知られる和合で激戦の火ぶたが切られる。
〈連続写真〉原点回帰 石川遼の“右ヒザ送り”が戻ってきた
開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。今年から米国下部ツアーを主戦場にしている石川遼が今季初参戦。同じく米下部ツアーで戦う杉浦悠太、大西魁斗との注目グループに組み込まれ、午前7時30分に10番から初日をスタートさせる。昨年覇者の浅地洋佑は片山晋呉、岩田寛とのグルーピング。2週連続優勝がかかる米澤蓮は片岡尚之、中野麟太朗と同組になった。17歳の注目アマチュア・松山茉生（まつやま・まお/福井工業大附属福井高）は今野大喜、上田敦士と予選を回る。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中日クラウンズ 初日の組み合わせ
石川遼の順位は？ 米男子下部ポイントランキング
石川遼、下部ツアーでの今季成績は？
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開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。今年から米国下部ツアーを主戦場にしている石川遼が今季初参戦。同じく米下部ツアーで戦う杉浦悠太、大西魁斗との注目グループに組み込まれ、午前7時30分に10番から初日をスタートさせる。昨年覇者の浅地洋佑は片山晋呉、岩田寛とのグルーピング。2週連続優勝がかかる米澤蓮は片岡尚之、中野麟太朗と同組になった。17歳の注目アマチュア・松山茉生（まつやま・まお/福井工業大附属福井高）は今野大喜、上田敦士と予選を回る。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
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