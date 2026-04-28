【モデルプレス＝2026/04/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた折田涼夏が4月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】交通事故で活休していた「今日好き」21歳美女「顔の小ささ際立つ」ニューヘア披露◆折田涼夏、ニューヘア公開折田は「何億年ぶりに前髪ぱっつんしました」とコメントし、自撮り写真を