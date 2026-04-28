【その他の画像・動画等を元記事で観る】 [Alexandros]が、4月28日24時24分より放送される、菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）に出演する。 ■[Alexandros]はなぜ自分たちだけで楽曲を制作することにこだわるのか？ [Alexandros]は、川上洋平（Vo＆Gu）が中心となり大学在学中に結成。2010年にデビューすると『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』『SUMMER S