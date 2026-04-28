演歌歌手の藤あや子（64）が26日、ブログを更新。「幸せを感じますね」と心境をつづった、品数豊富な2人分の“おうちごはん”を披露し、反響を呼んでいる。【映像】藤あや子、夫婦の乾杯ショット＆2人分の食卓2017年4月9日のブログで再婚したことを発表した藤。お相手は24歳年下で、2026年3月30日のブログでは「感謝。結婚9周年を迎えさせていただきました。あの日からずっと変わらず、1度もケンカすることもなくお互いを思いや