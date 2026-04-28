【前後編の前編／後編を読む】単身赴任先で出会った不倫相手がいきなり上京してきた…「部屋を借りてくれたら別れるから」妻に疑われ、47歳夫の言い出せない“決意”不倫の恋のつらいところは、自分の気持ちの持って行き場がないことかもしれない。しかもさまざまな状況から考えて、「もうこの先は行き止まり。今なら引き返せばなんとかなる」とわかっていても引き返す勇気が持てない。理屈と感情の差がありすぎて落としどころ