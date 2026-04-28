瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で26度、高松で25度の予想です。27日よりも2度前後気温が高く、5月から6月並みの気温になります。 29日は雲に覆われて、すっきりしない天気になるでしょう。朝の最低気温は岡山で15度、津山で12度、高松で16度の見込みです。日中の最高気温は岡山で22度、津山で20度、高松で21度