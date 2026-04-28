鹿島DF津久井は柏戦で一発退場Jリーグ規律委員会は4月27日、明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTグループ第12節で行われた柏レイソル対鹿島アントラーズの試合において、退場した鹿島DF津久井佳祐に対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を下すと発表した。24日に行われた同試合において、津久井は後半39分にFWレオ・セアラとの交代で途中出場。しかしその5分後の同44分、津久井がドリブルでボールを運ぼうと