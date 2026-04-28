北村匠海が主演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の第3話が、27日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。若狭水産高校に新米教師として赴任してきた朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、自身も成長していく軌跡を描く。朝野と生徒たちは、NASAが作っ